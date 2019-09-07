100 مليون يورو تبعد بوجبا عن الريال

كشفت شبكة “سوكر لينك” الفرنسية، الجمعة، أن فلورنتينو بيريزرئيس نادي ريال مدريد رفض دفع أكثر من 100 مليون يورو في الفرنسي بول بوجبا، لذلك لم ينجح الريال في جلب هدف زيدان الأول خلال فترة الانتقالات الماضية.
من جهة أخرى أشارت “سوكر لينك” إلى ضغط فلورنتينو بيريز على الفرنسي زين الدين زيدان، حتى يوافق على انتقال الكوستاريكي كيلور نافاس إلى باريس سان جيرمان.
ورفض المدير الفني لريال مدريد رحيل حارسه بشكل قاطع بداية الصيف الجاري، لكنه رضخ في النهاية لضغوطات رئيس النادي الذي أصر على عملية بيعه. وفق “أخبار 24”.
وانتقل نافاس إلى باريس سان جيرمان بشكل نهائي مقابل إعارة أريولا إلى ريال مدريد لمدة عام، على أن يكون البلجيكي كورتوا هو الحارس الأساسي للنادي الملكي.