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اخبار رياضية > سيدني يضم جورمان.. ويصف الاتحاد بالأكبر في آسيا
07/09/2019   11:20 ص

سيدني يضم جورمان.. ويصف الاتحاد بالأكبر في آسيا

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أعلن نادي سيدني وسيترن الأسترالي ضم مواطنه ماثيو جورمان مدافع الاتحاد السابق، وذلك لمدة عام واحد في صفقة انتقال حر، بعد أن أجرت معه الإدارة الاتحادية مخالصة مالية خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية للتو.

وأشاد النادي الأسترالي بمدافعه الجديد، مقدماً إياه لجماهيره بصفته لاعباً سابقاً للاتحاد أحد أكبر أندية القارة الآسيوية أسوة بنادي سامسونج الكوري الذي كان محطة أخرى للاعب خلال الأعوام الثلاث الماضية.

وخاض جورمان 18 مباراة مع أصفر جدة، بعد ان خاض مع منتخبه منافسات كأس العالم 2018 في روسيا، ولكنه لم يكن مقنعاً للمدربين المتلاحقين على الاتحاد، قبل أن يتم الاستغناء عنه .وفق “الرياضية”.

سيدني يضم جورمان.. ويصف الاتحاد بالأكبر في آسيا

اخبار رياضية
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