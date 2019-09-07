تركي العُمري : يؤكد قانونية مفاوضات الهلال مع غابرييل فرانكو

أكد المحامي تركي العُمري ، سلامة الموقف القانوني لنادي الهلال في المفاوضات مع جابرييل فرانكو، لاعب نادي كورينثيانز البرازيلي.
وتحدث المحامي تركي العُمري لـصحيفة “الجزيرة” قائلًا : “الإجراء الذي قام به الهلال بأخذ موافقة كورنثيانز لمفاوضة اللاعب جابرييل ومن ثم ارسال عرض له لا يوقع الهلال في أي محظور قانوني لكونه لم يوقع عقد مع اللاعب الذي لا يحق له المطالبة بشي طالما أن الأطراف الثلاثة لم تتفق وتوقع العقد”.
و أشارت بعض التقارير أن النادي البرازيلي قد تقدم بشكوى ضد نظيره السعودي، بعدما تراجع الأخير عن إتمام الصفقة رغم وجود اتفاق مبدئي بينهما، دفع على إثره الهلال 100 ألف دولار كمقدم للتعاقد.