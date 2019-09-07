بالفيديو.. مُنقذ الفتاة التي حاولت إيذاء نفسها على طريق “مكة ـ جدة” يروي تفاصيل الواقعة

روى الشاب على الشيخي، مُنقذ الفتاة التي حاولت إيذاء نفسها على طريق “مكة ـ جدة” السريع تفاصيل الواقعة، حتى وصول الدوريات الأمنية وتسلم الفتاة.
وقال الشيخي خلال مداخلة مع برنامج “يا هلا” الذي يعرض على قناة “روتانا خليجية”، إنه كان متجهاً من مكة المكرمة إلى جدة لزيارة والدته المريضة وفوجئ بشيء غريب يتحرك على الطريق، مشيراً إلى أنه عندما اقترب منه وجدها فتاة تهرب باتجاه المسار الأيمن وهو مسار “النقل الثقيل”.
وأضاف الشيخي أن الفتاة واصلت الهروب بين مسارات المركبات فكلما اقترب منها بالمركبة هربت منه، مشدداً على أن الموقف كان بالغ الصعوبة ويوجد خطر كبير في ظل كثرة المركبات.
ولفت إلى أن سقوط الفتاة على الأرض جعله ينتهز الفرصة ويسحبها إلى الشارع الثاني، قبل أن يبلّغ عمليات “911” ومن ثم حضرت إلى الموقع 7 أو 8 دوريات أمنية لمباشرة الواقعة.
وأشار إلى أن الدوريات الأمنية أدارت الموقف بشكل مميز وانتشرت لتنظيم الحركة وتسهيل السيطرة على الفتاة التي كان لديها إصرار على الهروب بالبداية، لكنها هدأت بعد ذلك.
ولفت إلى أن الفتاة في الثلاثينيات من عمرها وكانت حالتها النفسية في البداية مدمرة، لكنه ظل يتحدث معها حتى تحسّنت.
شاب ينقذ فتاة حاولت إيذاء نفسها وسط طريق سريع..
القصة والتفاصيل المثيرة يرويها المواطن “علي الشيخي” منقذ الفتاة للإعلامي @jalmuayqil في #برنامج_ياهلا على شاشة #خليجية pic.twitter.com/FvGMrQX26U
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 6, 2019