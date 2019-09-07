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أخبار محلية > “آل الشيخ” ينشر فيديو يُظهر موهبة “عازف كمان”.. ويطلب التواصل معه
07/09/2019   11:13 ص

“آل الشيخ” ينشر فيديو يُظهر موهبة “عازف كمان”.. ويطلب التواصل معه

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نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عبر صفحته بـ”تويتر”، مقطع فيديو أظهر موهبة أحد الأشخاص في العزف على “آلة الكمان”، طالباً التواصل معه.

وأظهر الفيديو، عازف الكمان وهو يرتدي خوذة على رأسه ويعزف مقطوعة قصيرة قلد فيها صوت الدراجات النارية، ومن ثم أتبعها بمقطوعة موسيقية أخرى.

وعلق رئيس هيئة الترفيه على مقطع الفيديو، حيث كتب “مطلوب في موسم الرياض .. ياليت يتواصل معنا”.

وفق “أخبار 24”.

“آل الشيخ” ينشر فيديو يُظهر موهبة “عازف كمان”.. ويطلب التواصل معه

أخبار محلية
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