وزير الإسكان: آلية اعتماد المخططات السكنية خلال 60 يوما تدخل حيز التنفيذ غداً

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد القصبي، وجه أمانات المناطق ببدء العمل بالآلية الجديدة لمسارات فرز الأراضي لاعتماد المخططات اعتبارًا من غدٍ الأحد.
وأوضح الحقيل، أن هذه الاعتمادات ستتيح فرز الوحدات في المشاريع السكنية قبل بدء العمل وسرعة إنجاز المخططات، كما تدعم الفرز المبكر لمشاريع البيع على الخارطة، وتزيد العرض وتحفز التطوير العقاري، وتؤدي إلى رفع حجم التمويل بعد خفض نسبة المخاطر، للوصول إلى هدف الوزارة برفع نسبة التملك للمواطنين.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية وقعت -الخميس- 5 اتفاقيات مع وزارتي العدل والإسكان وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة الكهرباء وشركة المياه الوطنية، لحوكمة جميع إجراءات اعتماد المخططات السكنية الخاصة خلال (60) يوماً. وفق “أخبار 24”.