هيئة السياحة: ارتفاع رخص الإرشاد 224%.. ودخل المرشد السياحي يصل إلى 3 آلاف يومياً

كشفت الهيئة العامة للسياحة عن ارتفاع نسبة الحصول على رخص الإرشاد السياحي بنسبة 224%، حيث استخرجت 315 رخصة إرشاد خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ97 رخصة أصدرتها في ذات الفترة من العام 2018.
وقالت الهيئة إن عدد المرشدين السياحيين المرخص لهم بلغ 668 مرشداً ومرشدة، وإن منطقة المدينة المنورة تأتي في مقدمة المناطق من حيث عدد المرشدين المرخص لهم.
وأشارت إلى ارتفاع دخل المرشد السياحي صاحب الخبرة الطويلة والشهادات العليا ليصل إلى 3 آلاف ريال يومياً، مبينةً وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أن متوسط دخل المرشد يتراوح بين 300-1000 ريال في اليوم، وفقاً للخبرة والأداء وإتقان اللغات الأجنبية.
وأوضحت الهيئة أنها تلقت حتى الآن 1400 طلب من الجنسين للحصول على الترخيص لممارسة مهنة الإرشاد السياحي، وأنها بصدد إكمال الإجراءات النظامية لمنحهم التراخيص.