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أخبار محلية > “الجوازات” توضّح الطريقة التي يمكن من خلالها إسقاط خادمة خرجت ولم تعد من قائمة المكفولين
07/09/2019   11:07 ص

“الجوازات” توضّح الطريقة التي يمكن من خلالها إسقاط خادمة خرجت ولم تعد من قائمة المكفولين

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، الطريقة التي يمكن من خلالها إسقاط اسم خادمة من قائمة المكفولين حال سفرها خارج المملكة، وعدم عودتها مرة أخرى.

وجاء توضيح “الجوازات”، خلال ردّها على استفسار بشأن كيفية إسقاط اسم خادمة، بعدما غادرت المملكة وانتهت تأشيرة “خروج وعودة” الخاصة بها ولم تعد، لكنها ما زالت مستمرة على اسم كفيلها.

وقالت الجوازات: “من الممكن التقدم لإدارة الجوازات بأصل الإقامة وتحديدا إلى قسم خرج ولم يعد وطلب إسقاطه من على سجلك بعد مُضي شـهر من تاريخ انتهاء التأشيرة، علماً بأن النظام سيسقطه آلياً بعد مُضي شهرين من تاريخ إنتهاء التأشيرة دون الحاجة للمراجعة “.وفق “أخبار 24”.

وقالت مديرية الجوازات: “من الممكن التقدم لإدارة الجوازات بأصل الإقامة قسم خرج ولم يعد وطلب إسقاطه من على سجلك بعد مُضي شـهر من تاريخ انتهاء التأشيرة، علماً بأن النظام سيسقطه آلياً بعد مُضي شهرين من تاريخ انتهاء التأشيرة دون الحاجة للمراجعة”.

“الجوازات” توضّح الطريقة التي يمكن من خلالها إسقاط خادمة خرجت ولم تعد من قائمة المكفولين

أخبار محلية
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