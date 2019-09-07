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أخبار المناطق > ضبط أكثر من 4 آلاف كيلو دجاج فاسد قبل توزيعها على المطاعم بجدة
07/09/2019   11:07 ص

ضبط أكثر من 4 آلاف كيلو دجاج فاسد قبل توزيعها على المطاعم بجدة

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تمكّنت أمانة جدة من ضبط كمية من الدجاج الفاسد بلغت 4250 كيلو، قبل توزيعها على عدد من المطاعم بالمحافظة.

وبيّن وكيل الأمين للبلديات الفرعية محمد الزهراني، أن فرق بلدية الصفا رصدت خلال إحدى الجولات الميدانية على محلات المواد الغذائية والمطاعم وجود علامات الفساد الظاهرة على الدجاج المُستخدم، وأنه غير صالح للاستخدام الآدمي.

ولفت إلى أنها سحبت عدد 14 سيارة تبريد جاهزة لتوزيع هذه الكمية، مشدداً على أن الفرق البلدية قامت بتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية والإتلاف الفوري للكمية المرصودة.وفق “أخبار 24”.

ضبط أكثر من 4 آلاف كيلو دجاج فاسد قبل توزيعها على المطاعم بجدة

أخبار المناطق
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