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أخبار محلية > “ساما” توجه الجهات الواقعة تحت إشرافها بالعمل جزئياً في إجازة اليوم الوطني
07/09/2019   1:10 ص

“ساما” توجه الجهات الواقعة تحت إشرافها بالعمل جزئياً في إجازة اليوم الوطني

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وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الجهات الواقعة تحت إشرافها بالعمل في إجازة اليوم الوطني.

وحددت المؤسسة يوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني، وألزمت البنوك ومراكز الصرافة بالعمل لفترات معينة في عدد من الفروع في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المطارات والمنافذ الحدودية والأماكن التي تستدعي الحاجة إلى التعامل مع البنوك خلال الإجازة.

كما أوجبت على شركات التأمين والشركات التي تقدم خدمات التأمين الصحي بالتأكد من استمرار العمل في أقسام مطالبات التأمين خلال اليوم الوطني.وفق “أخبار 24”.

“ساما” توجه الجهات الواقعة تحت إشرافها بالعمل جزئياً في إجازة اليوم الوطني

أخبار محلية
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