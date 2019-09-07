نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. معلمات الفصول المدموجة: نحن الأقدر على احتواء الطلاب وتلبية احتياجاتهم النفسية
07/09/2019   1:08 ص

بالفيديو.. معلمات الفصول المدموجة: نحن الأقدر على احتواء الطلاب وتلبية احتياجاتهم النفسية

+ = -
677

قالت معلمات أُوكل إليهن تدريس الصفوف الدراسية المختلطة إنهن قادرات على احتواء الطلاب البنين الذين يحتاجون إلى الاستقرار النفسي في المراحل الدراسية المبكرة.

وأكدن – في حديث لقناة “العربية” – أن المعلمة بامتلاكها لمشاعر الأمومة قادرة على تلبية الاحتياجات النفسية للأطفال الذين لا تكفيهم الجوانب الأكاديمية وحدها.

يُشار إلى أن وزارة التعليم بدأت مع مطلع العام الدراسي الحالي في تدشين فصول الطفولة المبكرة ودمج البنين مع البنات من سن الرابعة وحتى الثامنة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. معلمات الفصول المدموجة: نحن الأقدر على احتواء الطلاب وتلبية احتياجاتهم النفسية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885062051.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.