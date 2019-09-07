بالفيديو.. معلمات الفصول المدموجة: نحن الأقدر على احتواء الطلاب وتلبية احتياجاتهم النفسية

قالت معلمات أُوكل إليهن تدريس الصفوف الدراسية المختلطة إنهن قادرات على احتواء الطلاب البنين الذين يحتاجون إلى الاستقرار النفسي في المراحل الدراسية المبكرة.
وأكدن – في حديث لقناة “العربية” – أن المعلمة بامتلاكها لمشاعر الأمومة قادرة على تلبية الاحتياجات النفسية للأطفال الذين لا تكفيهم الجوانب الأكاديمية وحدها.
يُشار إلى أن وزارة التعليم بدأت مع مطلع العام الدراسي الحالي في تدشين فصول الطفولة المبكرة ودمج البنين مع البنات من سن الرابعة وحتى الثامنة.
#نشرة_الرابعة | معلمات سعوديات يكشفن تجربتهن في تعليم البنين pic.twitter.com/6A6FNmVF1P
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 5, 2019
وفق “أخبار 24”.