كشفت وزارة الخدمة المدنية عن تفاصيل وقيمة المكافأة المالية الخاصة التي تقررت لمديري المدارس ووكلائهم والمشرفين التربويين، ضمن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، بهدف تحفيزهم.
وأوضحت الوزارة أنه تمييزاً وحفظاً لجهود قائد المدرسة والوكيل والمشرف التربوي نصت لائحة الوظائف التعليمية، بنسختها الجديدة، على صرف مكافأة شهرية خاصة لهم، نظير الأعمال الإشرافية.
ونشرت “إنفوغرافيك” بقيمة المكافأة الخاصة، وفق اللائحة الجديدة، والتي نصت على منح 800 ريالٍ لقائد المدرسة شهرياً، و500 ريالٍ لكل من الوكيل والمشرف التربوي شهرياً.
وفق “أخبار 24”.