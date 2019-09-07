الأحوال المدنية توضّح أبرز التعديلات على الإجراءات المتعلقة بالمرأة

أوضح المتحدث الرسمي باسم وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية محمد الجاسر، أبرز التعديلات على الإجراءات المتعلقة بالمرأة وفق القرارات الصادرة مؤخراً.
وقال إنه بإمكان النساء الآن اختيار الموطن ومكان السكن وتحديده، إضافة إلى تلقي الإشعارات والبلاغات القانونية.
وتابع الجاسر أن باستطاعة النساء وفق التعديلات الأخيرة التبليغ عن الولادة؛ سواء أكان المولود ابناً لها أم غير ذلك.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن التعديلات منحت المرأة صفة “ولي الأمر” بالمساواة مع الأب بالنسبة إلى الأبناء القصر الأقل من 15 عاماً، وبإمكان الأم في بعض الحالات اتخاذ الإجراءات النظامية لدى الأحوال المدنية فيما يتصل بأبنائها القصر كاستخراج بطاقة الهوية الوطنية.وفق “أخبار 24”.
أ. محمد الجاسر – المتحدث الرسمي للأحوال المدنية يتحدث عن أبرز التعديلات الجديدة التي سهلت الإجراءات للمرأة وفق التعديلات الأخيرة للأحوال المدنية..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/ObiByTbxsh
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 6, 2019