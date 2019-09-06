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اخبار رياضية > بالفيديو .. مستشار قانوني يوضح موقف الهلال من شكوى غابرييل فرانكو
06/09/2019   9:15 م

بالفيديو .. مستشار قانوني يوضح موقف الهلال من شكوى غابرييل فرانكو

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دخل نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل صراع جديد مع جابرييل فرانكو لاعب وسط كورينثيانز البرازيلي الذي يطالب بالحصول على مبلغ مالي بعد عدم إتمام عملية نقله إلى الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية في يوم 31 أغسطس الماضي.

وقال المستشار القانوني فهد بارباع خلال تصريحاته عبر برنامج الدوري مع وليد: “الاتفاقية بشكل يكون مبين فيها قيمة الانتقال والدفعات والعقد المبرم يكون مشروط بموافقة اللاعب والكشف الطبي وبعد توقيع الاتفاقية النادي يبدأ مخاطبة وكيل اللاعب ويمنحه مهلة محددة للرد على هذا العقد إما بالموافقة أو الرفض”.وفق”أخبار 24″.

وتابع حديثه: “لو اللاعب وافق فالعقد يصبح ملزماً على نادي الهلال إلا في حالة أنه لم يجتاز الكشف الطبي وإذا لم يرد على الخطاب فأن العقد يعتبر لم يكن وغير ملزم ومن خلال بيان النادي فأن اللاعب لم يرد، أما وكيله يؤكد أن موكله وصل إلى دبي فلو حدث فأن العقد سيكون ملزماً على الهلال”.

بالفيديو .. مستشار قانوني يوضح موقف الهلال من شكوى غابرييل فرانكو

اخبار رياضية
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