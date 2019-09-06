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أخبار محلية > مدير جمعية السلامة المرورية: انخفاض الحوادث بنسبة 24% وانخفاض الوفيات الناتجة عنها بـ33%
06/09/2019   9:11 م

مدير جمعية السلامة المرورية: انخفاض الحوادث بنسبة 24% وانخفاض الوفيات الناتجة عنها بـ33%

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كشف مدير الجمعية السعودية للسلامة المرورية بالمنطقة الغربية علي مليباري عن انخفاض الحوادث المرورية بنسبة 24% خلال العامين الماضيين، وانخفاض الوفيات الناتجة عن تلك الحوادث بنسبة 33%.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج “إم بي سي في أسبوع” اليوم الجمعة أن السنوات السابقة سجلت 28 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، لكن هذه النسبة انخفضت لتسجل حالياً 18 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة.

وأشار مليباري إلى أن الإحصائيات لا تزال مخيفة، حيث يتبين أن 30% من أَسرّة المستشفيات تشغلها حالات إصابة ووفيات ناتجة عن الحوادث المرورية.

وبحسب إحصائيات وزارة النقل فقد بلغ عدد الحوادث المرورية 13221 في عام 2018م، مقابل 17632 عام 2017م، وبلغ عدد الإصابات 1075 في 2018، مقابل 14481 في 2017، وحددت الأسباب الأساسية للحوادث المؤدية للوفيات، في: القيادة المتهورة للسائقين أو غفوتهم وانشغالهم، ودهس الإبل السائبة، وانفجار الإطار، فضلاً عن نقص في عناصر السلامة.وفق “أخبار 24”.

مدير جمعية السلامة المرورية: انخفاض الحوادث بنسبة 24% وانخفاض الوفيات الناتجة عنها بـ33%

أخبار محلية
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