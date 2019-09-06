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أخبار محلية > حرس الحدود ينقذ 3 مقيمين ومواطنة من الغرق بقحمة عسير
06/09/2019   9:07 م

حرس الحدود ينقذ 3 مقيمين ومواطنة من الغرق بقحمة عسير

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أعلن حرس الحدود بمنطقة عسير، اليوم الجمعة، عن قيام فرق البحث والإنقاذ والسلامة بإنقاذ مواطنة و3 مقيمين مصريين من الغرق.

وأوضح متحدث قيادة حرس الحدود بعسير، الرائد خالد المطيري، أن غرفة القيادة تلقت بلاغاً بوجود حالات غرق لأشخاص بشاطئ النهود، فكُلف غواصو وحدة البحث والإنقاذ والسلامة بالتوجه إلى الموقع.

وأضاف أنه عند مباشرة الحالة قام الغواصون بعملية الإنقاذ للغرقى وتقديم الإسعافات الأولية، ونقلهم بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى مستشفى البرك العام بعسير، وحالتهم الصحية مستقرة.وفق “أخبار 24”.

وأهاب المطيري بالمتنزهين ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة الموجودة على اللوحات الإرشادية على الشواطئ، والالتزام بالسباحة في الأماكن المحددة، والاتصال على طوارئ حرس الحدود 994 لطلب المساعدة.

حرس الحدود ينقذ 3 مقيمين ومواطنة من الغرق بقحمة عسير

أخبار محلية
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