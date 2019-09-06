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أخبار محلية > آخر نتائج الحملات الميدانية التي انطلقت قبل عامين لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
06/09/2019   9:04 م

آخر نتائج الحملات الميدانية التي انطلقت قبل عامين لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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أُعلن اليوم الجمعة عن نتائج الحملات الميدانية المشتركة التي بدأت في شهر صفر 1439هـ وما أسفرت عنه حتى يوم أمس الخميس.

ووصل عدد المخالفين المضبوطين في جميع مناطق المملكة 3 ملايين و790 ألفاً و173 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وضُبط خلال الحملات الأمنية 1562 مواطناً متورطاً في نقل الوافدين المخالفين أو إيوائهم، ولا يزال 32 منهم قيد التوقيف.

أما الوافدون المرحلون إلى خارج المملكة فبلغ عددهم منذ بدء الحملات الميدانية 940 ألفاً و100 وافد، في حين أوقعت الجهات المختصة عقوبات فورية بحق 529 ألفاً و491 وافداً.وفق “أخبار 24”.

آخر نتائج الحملات الميدانية التي انطلقت قبل عامين لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أخبار محلية
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