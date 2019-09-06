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أخبار الخرج > المهندس مسعود سالم القريني للمرتبة الحادية عشر
06/09/2019   8:11 م

المهندس مسعود سالم القريني للمرتبة الحادية عشر

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صدرت الموافقه بترقيه مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الدلم المهندس /مسعود بن سالم القريني  للمرتبة الحادية عشر متمنين له دوام التوفيق والنجاح

المهندس مسعود سالم القريني للمرتبة الحادية عشر

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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