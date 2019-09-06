النصر وفيتوريا يبحثان عن طبيب

تنسِّق إدارة نادي النصر مع البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، لجلب طاقم طبي جديد من أبناء جلدته، طبقًا لما نقلته مصادر خاصة.
وتأتي الخطوة بعد قرار بعدم التجديد مع البرتغالي فيليب سامبرون، طبيب النادي السابق.
وأشارت “الرياضية” إلى اشتراط الإدارة على فيتوريا استقطاب طبيب متخصص في إصابات الملاعب، على رأس الطاقم، بعدما لاحظت منذ الموسم الماضي طول مدة غياب المصابين، خاصةً في حالتَي المغربي نور الدين أمرابط، والنيجيري أحمد موسى، الجناحين.
وانتهى عقد سامبرون مطلع أغسطس الماضي، تزامنًا مع العودة من المعسكر الإعدادي في البرتغال.