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اخبار رياضية > انتهاء مرحلة الصيانة في مدينة الأمير سلطان والبداية بضمك والاتحاد
06/09/2019   5:55 م

انتهاء مرحلة الصيانة في مدينة الأمير سلطان والبداية بضمك والاتحاد

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أنهت إدارة ملعب الأمير سلطان الرياضية بالمحالة في مدينة أبها الاستعدادات النهائية بعد أعمال متواصلة دامت لـ90 يوما لاستقبال مباريات قطبي المنطقة الجنوبية ضمك وأبها في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الحالي بداية من لقائي ضمك والاتحاد وأبها والرائد يومي الجمعة والسبت 13 و14 سبتمر الحالي، بعد قرار لجنة المسابقات ترحيل مباريات الفريقين بالجولتين الأولى والثانية خارج أبها لعدم انتهاء من الأعمال استيفاء شروط رابطة المحترفين كافة.

وأنهت إدارة الاستاد في إعادة زراعة الملعب بالعشب الطبيعي الإنجيلية وكذلك وضع حواجز فاصلة بين المدرجات، إضافة إلى زيادة عدد المقاعد ومداخل الاستاد، ‏وكذلك تهيئة مواقف السيارات ودورات المياه. والانتهاء من إصلاح الساعة الإلكترونية وترميم المضمار وإعادة تعديل الإضاءة في كل الأعمدة بالملعب لكي تتناسب بشكل تقني مع النقل التلفزيوني وغيرها من الأمور التي تمت معالجتها ليصبح جاهزا للعب المباريات ويتسع الملعب إلى نحو 17 ألف متفرج، إضافة إلى مقاعد لكبار الزوار، إذ سيستقبل الاستاد الجماهير الرياضية بداية من مباراة ضمك والاتحاد يوم الجمعة 13 سبتمبر وأبها مع الرائد يوم السبت 14 من الشهر ذاتها في الجولة الثالثة، وسيشهد دخول العائلات.

وعلمت «الرياض» بأن الأعمال الخاصة بالمنصة والمقصورة الرئيسة ومدرجات كبار الزوار مازالت قائمة على أن تنتهي الأعمال بالمرحلة الثانية من المشروع خلال 60 يوما.

انتهاء مرحلة الصيانة في مدينة الأمير سلطان والبداية بضمك والاتحاد

اخبار رياضية
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