الفيصلي يحتفظ بغالب

أفصحت مصادر خاصة عن إدراج نادي الفيصلي إبراهيم غالب، لاعب الوسط، في قائمة فريقه الأول لكرة القدم المحلية، رغم تقديمه طلب فسخ عقدٍ قبل رفعها إلى اتحاد اللعبة.
وعزت المصادر خطوة الإدارة إلى “سعيها إلى حفظ حقوق النادي لدى اللاعب”.
وكان غالب، الغائب حاليًّا عن التدريبات، انضم إلى الفيصلي في يونيو الماضي بعقد لموسم واحد، لكنه طلب الفسخ بداعي احتياجه إلى إجراء جراحة، يعقبها تأهيل طويل.
ورد النادي باشتراط الحصول على تعويض مادي. رفعت الإدارة القائمة مطلع الأسبوع الجاري متضمنةً اسم غالب، لعدم التوصُّل بعد إلى حلٍّ معه.وفق “الرياضية”.