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أخبار محلية > تعاون سعودي أمريكي في قضايا الاقتصاد الرقمي والاستثمارات التقنية بالمملكة
06/09/2019   5:47 م

تعاون سعودي أمريكي في قضايا الاقتصاد الرقمي والاستثمارات التقنية بالمملكة

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ناقش معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة مع وفد رفيع المستوى من هيئة الاتصالات الفيدرالية وعدد من المسؤولين المعنيين بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية، قضايا التعاون الرقمي بين البلدين وسبل تحفيز الاستثمارات التقنية في السوق السعودية.

وضم الوفد الأمريكي معالي رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية أجت باي، يرافقه عدد من المسؤولين، حيث تبادل الجانبان خبرات البلدين في مجال التحول الرقمي، وتحفيز جميع الممكنات للوصول إلى مجتمعات رقمية عبر تهيئة البنية الرقمية الداعمة للتقنيات الحديثة وتعزيز استخدام تطبيقاتها.

وسلّط معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الاجتماع الضوء على الإصلاحات والسياسات التنظيمية التي قامت بها المملكة في القطاع، التي أسهمت في نمو قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، الأمر الذي حفّز إلى مزيد من الاستثمارات على مستوى البنية الرقمية ومراكز الأبحاث والتطوير، داعياً الشركات الأمريكية إلى تعزيز تواجدها في المملكة كونها المركز الرقمي الواعد للازدهار في المنطقة.وفق “أخبار 24”.

كما تضمن اللقاء نقاشًا حول قضايا الاقتصاد الرقمي ودور الشبكات والتقنيات الحديثة في دعم التوسع في الخدمات الحكومية، وزيادة الوصول إلى آفاق أوسع تخدم مسيرة التحول الرقمي، إضافة إلى الدور المهم في تنمية القدرات الرقمية لدى الطاقات الشبابية.

تعاون سعودي أمريكي في قضايا الاقتصاد الرقمي والاستثمارات التقنية بالمملكة

أخبار محلية
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