مديرة الطفولة المبكرة: الأطفال بدؤوا بالاندماج واكتساب الخبرات.. والملتحقون برياض الأطفال أعلى من المستهدف

قالت مدير عام إدارة الطفولة المبكرة بوزارة التعليم ندى السماعيل إن 21% من أطفال برنامج الطفولة المبكرة التحقوا برياض الأطفال حتى الآن، وهي نسبة أعلى من المستهدف في عام 2019، والتي كانت 19%.
وأوضحت في حوار مع قناة “عين” أن خطة الإدارة تستهدف إدخال 95% من الأطفال برياض الأطفال بحلول عام 2030.
وأضافت أنه بالنسبة للأطفال من 6-8 سنوات فتم تجهيز نحو 3500 فصل للبنين والبنات للدراسة بالفصول الأولية بالمدارس، مشيرة إلى أن ذلك خفض تكلفة تعليم الطالب من 35 ألف ريال في السنة إلى 13 ألفاً فقط.
وأبانت السماعيل أن الأسر والأمهات تحديداً عبروا عن امتنانهم بما تحقق في مجال تعليم الطفولة المبكرة، كما أن الأطفال بدؤوا في الاندماج واكتساب الخبرات والمعارف والتعلم سواء من المعلمات أو المشرفات ومن أقرانهم.
وفق “أخبار 24”.
مدارس #الطفولة_المبكرة ضمن #رؤية_2030 ..
شاهد أبرز ما ذكرته مدير عام الطفولة المبكرة في #وزارة_التعليم أ.ندى السماعيل في برنامج #عين_التعليم pic.twitter.com/EeMdwW36gg
— قناة عين (@iEN_tv) September 6, 2019