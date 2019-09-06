“المرور”: يجب إيقاف المركبة بعيدًا عن مداخل ومخارج المباني العامة والخاصة

نصحت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات بتجنب الوقوف عند مداخل ومخارج المباني العامة والخاصة.
وأوضحت أنه يجب إيقاف المركبة بالأماكن المخصصة بعيدا عن مداخل ومخارج كل من: المَرَائِب (الكراجات)، والمساجد، والمدارس، والحدائق العامة، والمباني العامة، والمخيمات والساحات.
يشار إلى أن نظام المرور يعاقب بغرامة مالية من 100 إلى 150 ريالا على الوقوف في الأماكن غير المخصصة للوقوف، و500 إلى 900 ريال على الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.وفق “أخبار 24”.
إيقاف المركبة بالأماكن المخصصة بعيدًا عن مداخل ومخارج المباني العامة والخاصة يحمي مركبتك ويجنبك تعطيل الآخرين#المرور_السعودي pic.twitter.com/2D6iErV0TA
— #المرور_السعودي (@eMoroor) September 6, 2019