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أخبار محلية > “شرطة الشرقية”: القبض على شخص أطلق النار على السور الخلفي لمبنى مكافحة المخدرات بالخفجي
06/09/2019   2:18 م

“شرطة الشرقية”: القبض على شخص أطلق النار على السور الخلفي لمبنى مكافحة المخدرات بالخفجي

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه عند الساعة 5:30 من صباح يوم أمس الخميس، تعرض السور الخلفي لمبنى مكافحة المخدرات بمحافظة الخفجي لإطلاق نار من مصدر مجهول بسلاح رشاش مما نتج عنه آثار بسيطة بالجهة الخلفية للمبنى

وأوضح المتحدث أنه تم على الفور تعقب آثار المعتدي الذي اتضح أنه من أرباب السوابق في قضايا المخدرات، وتم القبض عليه بمحافظة حفر الباطن مساء اليوم نفسه.

وأضاف أنه ضبط بحوزته 4 أقراص إمفيتامين وقطعة من مادة الحشيش المخدر، كما تم ضبط المركبة المستخدمة في إطلاق النار، وجرى إيقافه لاستكمال إجراءات الاستدلال، واتخاذ الإجراءات النظامية.وفق “أخبار 24”.

“شرطة الشرقية”: القبض على شخص أطلق النار على السور الخلفي لمبنى مكافحة المخدرات بالخفجي

أخبار محلية
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