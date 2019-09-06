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أخبار محلية > غرفة الرياض تطرح 226 وظيفة للرجال والنساء في عدد من التخصصات
06/09/2019   2:09 م

غرفة الرياض تطرح 226 وظيفة للرجال والنساء في عدد من التخصصات

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طرح مركز التوظيف والتوجيه المهني في غرفة الرياض 226 وظيفة في تسع شركات ومؤسسات وجهات إعلامية في القطاع الخاص، خصصت منها 76 وظيفة للرجال، و150 وظيفة نسائية.

وتبدأ المقابلات للوظائف المعلنة الأسبوع المقبل (8 إلى 12) سبتمبر الجاري، وذلك في كل من غرفة الرياض ومقر الشركات المعلنة، بحسب ما أوضحه نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري.

والوظائف المطروحة هي: مشرف مركز، محاسب، مسؤول مبيعات، تصميم داخلي، مدير مالي، مدير تطوير أعمال، إداري عقود، مدير مشاريع، مدير للإدارة الهندسية، موظفو تقنية معلومات ودعم فني.وفق “أخبار 24”.

تفاصيل الوظائف ومواعيد المقابلات

غرفة الرياض تطرح 226 وظيفة للرجال والنساء في عدد من التخصصات

أخبار محلية
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