روى مواطن قصة احترافه مهنة تربية النحل والعيش بين خلاياها على مدار 50 عاماً، مشيراً إلى أنه يحضر الكثير من المهرجانات داخل وخارج المملكة، كما حصد جوائز عديدة في هذا المجال.
وقال المواطن مشعل الحارثي، إنه ورث تلك المهنة عن والده، مشيراً إلى أن عائلته توارثت تربية النحل منذ مئات السنين حتى وصل الأمر إلى وجود خلايا للنحل داخل حجر استقبال الضيوف بالمنزل.
وأضاف الحارثي وفقاً لـ”العربية نت”، أنه بدأ العمل بالمهنة حينما كان عمره 14 عاماً، كما كانت البداية الفعلية للتوسع في هذا المجال عام 2001، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن مهنة تربية النحل مهنة شاقة جداً، خاصةً أن أمراض النحل كثيرة وتنقلات المناحل صعبة