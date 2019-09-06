إزالة عدد من الحظائر خلال جولة رقابية جنوب محافظة جدة على مواقع بائعي حليب الإبل

نفذت أمانة محافظة جدة جولات رقابية ميدانية على مواقع حظائر الإبل المخالفة جنوب المحافظة، بمشاركة كل من وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التجارة والاستثمار.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، أن الحملة المشتركة تهدف إلى إزالة حظائر الإبل المخالفة، ومنع بيع الحليب على الطرقات، لما ينتج عنه بعض المشاكل الصحية والبيئية التي تشوّه المدن.
وأشار الزهراني إلى أن الحملة نقلت وحجزت الإبل المخالفة أثناء عملية إزالة الحظائر العشوائية المنتشرة بجوار ملعب الأمير عبدالله الفيصل وشارع “زينل” و”الفلاح”، بمشاركة الدوريات الأمنية، كما ضبطت 6 عمال، وأزالت الحظائر بالكامل، واتخذت التدابير والإجراءات النظامية بحق المخالفين.وفق “أخبار 24”.