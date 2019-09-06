“صحة تبوك” تختار أميرة البلوي مساعداً للمدير العام للصحة العامة

ذكرت مصادر أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي، كلّف مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة تبوك الدكتورة أميرة البلوي، لشغل منصب مساعد المدير العام للصحة العامة؛ لتصبح بذلك أول مساعدة في صحة تبوك، والثانية على مستوى المملكة.
والدكتورة أميرة البلوي، استشارية طب الأسرة، أنقذت حياة مسافر على متن رحلة جوية قادمة من الرياض إلى تبوك في عام 2017، وتفاعل معها حينذاك وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وشكرها بمكالمة هاتفية، وكرمها في تميزها بإدارة التدريب والدراسات العليا.وفق “أخبار 24”.