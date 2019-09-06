نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “صحة تبوك” تختار أميرة البلوي مساعداً للمدير العام للصحة العامة
06/09/2019   8:37 ص

“صحة تبوك” تختار أميرة البلوي مساعداً للمدير العام للصحة العامة

+ = -
1002

ذكرت مصادر أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي، كلّف مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة تبوك الدكتورة أميرة البلوي، لشغل منصب مساعد المدير العام للصحة العامة؛ لتصبح بذلك أول مساعدة في صحة تبوك، والثانية على مستوى المملكة.

والدكتورة أميرة البلوي، استشارية طب الأسرة، أنقذت حياة مسافر على متن رحلة جوية قادمة من الرياض إلى تبوك في عام 2017، وتفاعل معها حينذاك وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وشكرها بمكالمة هاتفية، وكرمها في تميزها بإدارة التدريب والدراسات العليا.وفق “أخبار 24”.

“صحة تبوك” تختار أميرة البلوي مساعداً للمدير العام للصحة العامة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885061937.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.