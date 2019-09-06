انتقل إلى رحمة الله تعالى، أول من أمس (الأربعاء)، الشاعر السعودي محمد البليهي عن عمر ناهز 85 عاماً، بعد معاناة مع المرض.
ويعتبر البليهي، المولود في محافظة الشماسية في القصيم عام 1939، أحد أهم الشعراء الذين أجادوا الكتابة في الرثاء والوجدانيات والحكمة وأبدع فيها.
وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقاطع فيديو مؤثرة لبعض قصائده، التي ضمت بعضها رثاء لنفسه، من أبرزها ما جاء فيها:
يارب ترحم شايبٍ هزلة أعضاه
أوجس ثيابي فوق جسمي ثقايل
لاقبل سمار الليل ودي بفرقاه
بلاي من سهرٍ على العين طايل
ويارب خفف ذنبي اللي جنيناه
محتاج لك لاركزنّ السلايل
وفق “أخبار 24”.