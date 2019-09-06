شهدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد أمس (الخميس)، جلسة مباحثات بين وفدين رفيعي المستوى من المملكة وباكستان؛ لبحث تطوير التعاون الثنائي في مجالات التكرير والتعدين والطاقة المتجددة.
وقال وزير الطاقة الباكستاني عمر أيوب خان، إن باكستان لديها العديد من فرص الاستثمار لاسيما في مجال الطاقة والتعدين، معبّراً عن رغبته في أن تسهم المملكة بشكل كبير في تنفيذ هذه المشاريع.
بدوره أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، أن الاجتماع يعتبر جزءاً من أعمال المجلس التنسيقي الأعلى السعودي الباكستاني، مشدداً على أن هذه المجالات تعتبر جزءاً من المحور الاقتصادي للمجلس.
يأتي هذا فيما مثّل الجانب الباكستاني في المباحثات وزير الطاقة عمر أيوب خان، بينما مثل وفد المملكة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وسط حضور سفير خادم الحرمين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.
وفق “أخبار 24”.