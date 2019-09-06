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أخبار محلية > “الحصيني”: اليوم بداية أنواء الخريف للعام الحالي واعتدال الطقس ليلاً
06/09/2019   8:33 ص

“الحصيني”: اليوم بداية أنواء الخريف للعام الحالي واعتدال الطقس ليلاً

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قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم (الجمعة) هو أول أنواء الخريف فعلياً للعام الحالي، كما أنه أول أيام الصفري الذي يستمر لمدة ‏27 يوماً.

وأضاف الحصيني، أن تلك الأيام تعدّ الحد الفاصل بين شدة الحر اللاهب والحر الهازل، مشيراً إلى حدوث اختلاف حول أسباب تسميتها بالصفري ما بين اصفرار السماء واصفرار الأجساد؛ بسبب كثرة أمراض الحمى فيها.

ولفت إلى أن الأجواء خلال تلك الأيام سيكون الليل فيها معتدلاً بشكل تدريجي، مع بقاء الجو حاراً خاصةً بوقت الظهيرة، مشدداً على أنه يبدأ فيها أول صرام النخيل، التي تُغرس فيها فسائل النخيل وشتل الأشجار وتزرع الخضار.وفق “أخبار 24”.

“الحصيني”: اليوم بداية أنواء الخريف للعام الحالي واعتدال الطقس ليلاً

أخبار محلية
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