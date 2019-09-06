توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لطقس اليوم الجمعة 7-1-1441هـ، حيث يُتوقع أن يستمر تكَون السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدد من المناطق.
وأوضحت أن المناطق التي ستتأثر بتلك الأحوال الجوية هي مناطق جازان وتشمل الأجزاء الساحلية بها، وعسير وتشمل الأجزاء الساحلية بها، ومرتفعات الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، وأنه يُتوقع أن تبقى السماء غائمةً جزئياً على غرب المملكة ووسطها.
وأضافت أنه سيكون هناك نشاطٌ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية ونجران، والأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر.وفق “أخبار 24”.