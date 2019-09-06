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أخبار الخرج > مدير عام زراعة منطقة الرياض يكرّم مميزين زراعة الخرج
06/09/2019   8:25 ص

مدير عام زراعة منطقة الرياض يكرّم مميزين زراعة الخرج

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بتشريف من مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض وبحضور مدير مديرية الزراعة بالخرج د.علي المنصور تم تكريم الموظفين المميزين على مستوى المنطقة وذلك بمقر نادي شركة الكهرباء بمحافظة الخرج .

مدير عام زراعة منطقة الرياض يكرّم مميزين زراعة الخرج

أخبار الخرج
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