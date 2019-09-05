المسحل: اقتربنا من أوروبي.. وضاعفنا مكافآت الحكام

أكد ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم، اقترابهم من تعيين حكماً أوروبياً لرئاسة لجنة الحكام، جاء ذلك عقب الاجتماع الدوري الثاني لمجلس إدارة الاتحاد، الخميس.
وعن الحكام المحليين علق المسحل: “قررنا رفع مكافآت الحكام إلى الضعف، وذلك من 600 إلى 1200 ريالاً فيما يتعلق بحكام الدرجة الأولى”.
وأشار رئيس اتحاد القدم، أنهم لا يملكون أي سلطة في تقديم أو تأجيل مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مشيراً أن هذا من مسؤولية رابطة الدوري السعودي”.
وعلق المسحل على قضية اللاعب عبدالله السالم قائلاً: “قضية اللاعب عبدالله السالم منظورة.. حريصون على الوقوف مع جميع اللاعبين بعد اتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة”.وفق “الرياضية”.
كما أشار إلى أن مباراة كأس السوبر التي ستجمع النصر بطل الدوري، والتعاون بطل كأس الملك، ستقام في يناير المقبل، وأن الملعب والتاريخ سيت تحديدهما لاحقاً.