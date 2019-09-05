دشّن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، منصة “أنعام بلس” الإلكترونية المقامة داخل الوزارة، سعياً للتحول الرقمي في أعمالها كافة، وذلك بحضور مسؤولي وكالة الثروة الحيوانية والإدارة العامة لتقنية المعلومات.
وتهدف منصة “أنعام بلس” لخدمة المستفيدين، وتُعنى باستقبال طلبات الاستيراد الخاصة بالثروة الحيوانية، واستقبال طلبات الخدمات البيطرية العامة، وفسح طلبات الاستيراد، إلى جانب تنظيم ومتابعة العمل الداخلي للعيادات والمختبرات البيطرية والمحاجر.
وتحتوي المنصة على 35 خدمة مقسمة إلى تقديم ومتابعة الطلبات للمستفيدين، وأعمال العيادات، وأعمال المختبرات، وأعمال المحاجر، وفرق الحج الموسمية.
وأشار المشيطي إلى أن هذه الخدمات ضمن خطة التحول الرقمي في الوزارة ما يسهم في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين وتسريع الإجراءات، وأن الوزارة ستعمل على إطلاق المزيد من الخدمات للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمالها.
وفق “أخبار 24”.