وقّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم الخميس 5 اتفاقيات مع وزارتي العدل والإسكان وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة الكهرباء وشركة المياه الوطنية، لحوكمة جميع إجراءات اعتماد المخططات السكنية الخاصة خلال (60) يوماً.
وأعلن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي عن بداية مرحلة جديدة في تسريع خطط التنمية العمرانية، عبر حوكمة إجراءات اعتماد المخططات خلال 60 يوماً بدلاً من عامين بالتعاون مع الشركاء في الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات العامة.
وأضاف أن هذه الخطوة ستحفز وفرة العروض والأراضي للمواطنين، وتسهل أعمال المطورين العقاريين، وتشجع المستثمرين على الدخول في صناعة التطوير العقاري وإتاحة فرص أكبر للتمويل.
وتهدف الاتفاقيات لتعزيز التعاون من خلال إنفاذ الأمر السامي الكريم باعتماد المخططات السكنية الخاصة خلال 60 يوماً، وتوحيد الجهود للإسراع في التنمية العمرانية بسرعة اعتماد المخططات السكنية وتسهيل إجراءاتها وإنشاء البنية التحتية، والتعاون بين الجهات الحكومية والشركات المقدمة للخدمات العامة.
وتضمنت الاتفاقية مع وزارة العدل، اعتماد العمل بنموذج حوكمة التحقق من الملكية وإثبات الهوية العقارية لدى المحاكم وكتابات العدل بمتوسط 16 يوم عمل و26 يوما كحد أقصى، ومع الإسكان، على مرحلة تسليم مبلغ تكلفة تنفيذ البنية التحتية للمخطط، عبر خطوات وشروط وتوقيتات زمنية محددة، ومع هيئة الاتصالات على اعتماد المخططات التفصيلية والتنفيذية لأعمال تأسيس شبكة الهاتف خلال (20) يوم عمل، والاستلام النهائي خلال (15) يوم عمل.
وشملت الاتفاقية الموقعة مع شركة المياه الوطنية، اعتماد المخططات التفصيلية والتنفيذية لأعمال المياه والصرف الصحي خلال (20) يوم عمل، والاستلام النهائي خلال (15) يوماً، ومع الشركة السعودية للكهرباء، على اعتماد المخططات التفصيلية والتنفيذية لأعمال الكهرباء خلال (20) يوم عمل، والاستلام النهائي خلال (5) أيام.
وفق “أخبار 24”.