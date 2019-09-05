دشّن محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي بمقر المحافظة في الهفوف اليوم الخميس، نظام الرصد المتحرك للمخالفات المرورية “السرعة” بالسيارات المدنية، في جميع مسارات الطريق.
ويهدف تدشين النظام إلى زيادة مستوى السلامة المرورية على الطرق وتقليل نسبة الحوادث التي تكون السرعة سبباً فيها. حيث اطلع المحافظ على أحدث التجهيزات في المركبات التي ستتولى رصد المخالفات، داعياً قائدي المركبات للالتزام بالأنظمة المرورية حِفاظاً على الأرواح والممتلكات.
يُذكر أن المرور أعلن عن إطلاق الرصد الآلي لمخالفات السرعة بالسيارات المدنية بـ150 سيارة، على أن يتم التوسع فيه، ليشمل المناطق والمدن كافة، ويرصد السرعات من 80 إلى 140 كيلومتراً في الساعة، على أن يرصد مستقبلاً مخالفات الحزام واستخدام الجوال.
وفق “أخبار 24”.