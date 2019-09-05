محاكمة كندي متهم بتحويل أموال إلى جهات خارجية وحيازة مواد مؤيدة للتنظيمات الإرهابية

نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جرائم الإرهاب وأمن الدولة بالرياض، أمس الأربعاء، قضية مرفوعة من النيابة العامة ضد مقيم يحمل الجنسية الكندية.
ويواجه المقيم تهم تحويل أموال إلى جهات خارجية، وحيازة مقاطع صوتية ومرئية ذات محتوى مؤيد للتنظيمات الإرهابية، إضافة إلى حفظ صور لأسامة بن لادن وأبي مصعب الزرقاوي في هاتفه المحمول، واشتراكه في موقع إلكتروني مشبوه.
وبعرض الأدلة على المتهم، نفى ما نسب إليه وقال إن الأموال المحوّلة كانت للصليب الأحمر، والهاتف المضبوط بحوزته اشتراه مستخدَماً ولا يعرف محتواه، وتسجيله في الموقع المشبوه كان لغرض الاطلاع على الأخبار.
وقرر القاضي، بحسب “الرياض”، تأجيل إصدار الحكم على المتهم إلى جلسة قادمة، كما أفهمه أن من حقه توكيل محامٍ أو توفير محامٍ له إذا لم يكن باستطاعته دفع تكاليف المحامي.