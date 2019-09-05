“العمل”: الأنباء المتداولة حول رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في برنامج “نطاقات” غير دقيقة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن ما يتم تداوله حول تطبيق الحد الأدنى لأجور المواطنين في برنامج “نطاقات” غير دقيق.
وأوضح في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، أن ما يتم تداوله لا يزال مسودة مشروع قرار، وتم طرحه في منصة “معا للقرار”، لمشاركة المهتمين والمختصين، في تحسين القرار وإبداء ملاحظاتهم وآرائهم عليه.
وكانت العديد من منصات مواقع التواصل والمواقع الإلكترونية تداولت أنباء حول اعتماد وزير العمل والتنمية الاجتماعية قراراً يقضي برفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص من 3 إلى 4 آلاف ريال.وفق “أخبار 24”.