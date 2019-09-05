إطلاق سراح 38 حدثا ممن شملهم العفو الملكي بمنطقة القصيم

أعلنت دار الملاحظة الاجتماعية بمدينة بريدة عن إطلاق سراح 38 حدثاً ممن شملهم العفو الملكي الكريم بمنطقة القصيم للفترة من (01 /9 /1440) حتى (08 /12 /1440).
يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالعفو عن نزلاء دور الملاحظة الاجتماعية في مناطق المملكة، وبمتابعة الأمير فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم.
وقال وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق المكلف صالح البرادي، إن لجان العفو مستمرة في دراسة قضايا النزلاء وإطلاق سراح من تنطبق على حالاتهم تعليمات العفو الملكي الكريم، موجها الشكر لخادم الحرمين على هذه اللفتة الأبوية .وفق “أخبار 24”.