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أخبار محلية > قبول أول دفعة تمريض في برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف بجامعة المجمعة
05/09/2019   9:10 م

قبول أول دفعة تمريض في برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف بجامعة المجمعة

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أعلنت جامعة المجمعة قبول أول دفعة تمريض من طلاب وطالبات كلية العلوم الطبية التطبيقية، وذلك في برنامج الابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف التابع لمدينة الملك فهد الطبية.

ويهدف البرنامج إلى استقطاب طلاب وطالبات التمريض خلال المرحلة الدراسية، وتوقيع العقود معهم خلال فترة الدراسة والإشراف عليهم من قبل المدينة حتى تخرجهم.

حيث تم قبول اثني عشر طالبا وطالبة من مستويات مختلفة (من المستوى الخامس إلى المستوى الثامن) وذلك بعد اجتياز متطلبات المقابلات والاختبارات المطلوبة.وفق “أخبار 24”.

ويعد هذا البرنامج الفريد من نوعه الأول على مستوى الجامعة، حيث يحصل المقبولون في البرنامج على التوظيف، بالإضافة إلى مكافأة شهرية علاوةً على مكافأة الجامعة.

قبول أول دفعة تمريض في برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف بجامعة المجمعة

أخبار محلية
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