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أخبار محلية > التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
05/09/2019   9:08 م

التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت ظهر اليوم الخميس من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي أن محاولات المليشيا الحوثية بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.وفق “أخبار 24”.

التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

أخبار محلية
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