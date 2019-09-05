بعد 76 يوماً من اختفائه.. أسرة “مفقود الرياض” ترصد 20 ألف ريال مكافأة لمن يعثر عليه

تواصل أسرة المواطن عايض فهد القحطاني؛ الذي فقد في 18 شوال الماضي بالرياض، عملية البحث عنه، بعد دخوله اليوم الـ 76 من اختفائه دون أن يعلم أحد شيئا عن مصيره.
ودشن ناشطون على مواقع التواصل وسما للمشاركة في البحث عن المواطن البالغ من العمر 42 عاما، فيما أعلنت أسرته عن مكافأة مالية قدرها 20 ألف ريال لمن يعثر عليه.
وقالت شقيقة المفقود وفقا “سبق”، إن شقيقها كان يسكن قبل اختفائه بمفرده في شقة بحي غبيرة جنوب الرياض، وانقطع التواصل معه بعد خروجه يوم الجمعة 18 شوال الماضي حيث كان يرتدي ثوبا وشماغا ولا يحمل جوالا أو يقود سيارة، مشيرة إلى أنه يعاني مرض الصرع.
وبينت أنهم اتخذوا كافة الإجراءات اللازمة حيث قدموا بلاغا بمواصفاته لأقسام الشرطة والمباحث والمستشفيات، لكن دون جدوى حتى الآن.