بالصور.. روضة تنمية السلمية يبدعون في اختتام الاسبوع التمهيدي

أقامت روضة أطفال السلمية التابعة للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالسلمية حفل اختتام الأسبوع التمهيدي ، تم استقبال الاطفال و الامهات في جو من الألفة والسرور وتم تنفيذ برنامج ترحيبي ترفيهي .
وشمل الاحتفال كلمة قائدة الروضة المكلفه الأستاذة / اشواق الحقباني ،يلية برنامج متنوع يهدف إلى تسهيل انتقال الاطفال من محيط المنزل إلى محيط الروضة وتهيئة الجو المناسب واشتمل البرنامج ألعاب و مسابقات مسليه.
وقد شارك في تنفيذ البرنامج الاستاذه نجود العييناء، الاستاذه نوره العجمي ، الاستاذه رحاب اليوسف ، الاستاذه شيخه البريقي، الاستاذه مها نايف ، نتمنى للجميع عاماً دراسياً موفقاً ومكللاً بالنجاح .