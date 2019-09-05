نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > بالصور.. روضة تنمية السلمية يبدعون في اختتام الاسبوع التمهيدي
05/09/2019   2:06 م

بالصور.. روضة تنمية السلمية يبدعون في اختتام الاسبوع التمهيدي

+ = -
768

أقامت روضة أطفال السلمية التابعة للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالسلمية حفل اختتام الأسبوع التمهيدي ، تم استقبال الاطفال و الامهات في جو من الألفة والسرور وتم تنفيذ برنامج ترحيبي ترفيهي .
وشمل الاحتفال كلمة قائدة الروضة المكلفه الأستاذة / اشواق الحقباني  ،يلية برنامج متنوع يهدف إلى تسهيل انتقال الاطفال من محيط المنزل إلى محيط الروضة وتهيئة الجو المناسب واشتمل البرنامج ألعاب و مسابقات مسليه.
وقد شارك في تنفيذ البرنامج  الاستاذه نجود العييناء، الاستاذه نوره العجمي ، الاستاذه رحاب اليوسف ، الاستاذه شيخه البريقي، الاستاذه مها نايف ، نتمنى للجميع عاماً دراسياً موفقاً ومكللاً بالنجاح .

بالصور.. روضة تنمية السلمية يبدعون في اختتام الاسبوع التمهيدي

أخبار الخرج, تعليم الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885061812.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.