تعد إدارة الوقت أمرا ضروريا للتعامل مع ازدحام المهام اليومية، وغالبا ما يشعر الشخص أنه مشغول دائما ويحتاج مزيدا من الوقت لتنظيم أعماله أو دروسه.
ولإدارة الوقت بطريقة صحيحة يجب التركيز على الأعمال المهمة والعاجلة، وعدم القيام بأكثر من مهمة في وقت واحد لأن ذلك يسبب الارتباك وعدم التركيز.
ونشر “مركز الإنتاج” التابع لوزارة التعليم فيديو توعوياً لأبرز النصائح في إدارة الوقت، منها تحديد الأهداف، ووضع الخطط الزمنية.
ومن النصائح أيضا، القيام بعمل قائمة بالمهام اليومية التي تريد تنفيذها، لمعرفة الأعمال المنجزة في نهاية اليوم، وأيضاً تصنيف الأعمال حسب الأهمية والاستعجال، على الشكل التالي:
– مهمة وعاجلة قم بإنجازها.
– مهمة غير عاجلة التخطيط لها.
– عاجلة وغير مهمة فوض غيرك بعملها.
– غير عاجلة وغير مهمة اتركها.
وفق “أخبار 24”.