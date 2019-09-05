“هدف”: إيداع 458 مليون ريال في حسبات مستفيدي حافز.. والتحاق 4.4 ألف بسوق العمل خلال يوليو

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم الخميس، أكثر من 458 مليون ريال في حسابات 296 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر أغسطس 2019م.
وكشف الصندوق أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل بلغ 156.6 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغ عدد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 140 ألف مستفيد ومستفيدة.
وبين أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر يوليو، بلغ 4388 مستفيداً ومستفيدة منهم 2324 امرأة و2064 رجلاً.وفق “أخبار 24”.