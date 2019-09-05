نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “هدف”: إيداع 458 مليون ريال في حسبات مستفيدي حافز.. والتحاق 4.4 ألف بسوق العمل خلال يوليو
05/09/2019   1:05 م

“هدف”: إيداع 458 مليون ريال في حسبات مستفيدي حافز.. والتحاق 4.4 ألف بسوق العمل خلال يوليو

+ = -
664

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم الخميس، أكثر من 458 مليون ريال في حسابات 296 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر أغسطس 2019م.

وكشف الصندوق أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل بلغ 156.6 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغ عدد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 140 ألف مستفيد ومستفيدة.

وبين أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر يوليو، بلغ 4388 مستفيداً ومستفيدة منهم 2324 امرأة و2064 رجلاً.وفق “أخبار 24”.

“هدف”: إيداع 458 مليون ريال في حسبات مستفيدي حافز.. والتحاق 4.4 ألف بسوق العمل خلال يوليو

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885061800.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.