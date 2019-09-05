“آل الشيخ” يعلن فتح التسجيل للمواطنات في “مسابقة الفاروق” ورفع قيمة الجوائز إلى مليون ريال

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أن التسجيل في “مسابقة الفاروق” سيكون مفتوحا لجميع أبناء وبنات الوطن، مضيفا أن طلبات كثيرة وردت للهيئة لفتح مجال المشاركة للجميع.
وقال آل الشيخ إنه ستكون هناك منافسة خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء، مع زيادة الجوائز إلى أكثر من مليون ريال .وفق”أخبار 24″.
وتتيح “مسابقة الفاروق” الفرصة للمواطنين والمواطنات للمشاركة في تحديات الفروسية والرماية والسباحة.
جتنا طلبات كثيرة لفتح مجال المشاركة للجميع في #مسابقة_الفاروق، وقررنا اليوم مع فريق العمل أن يكون التسجيل مفتوح لجميع أبناء وبنات الوطن🇸🇦، وستكون هناك منافسة خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء، مع زيادة الجوائز إلى أكثر من مليون ريال 🔥https://t.co/H7S2l9Bvp6@alfarooqawards pic.twitter.com/aqIBkN9yKw
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 5, 2019