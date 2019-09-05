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أخبار محلية > “آل الشيخ” يعلن فتح التسجيل للمواطنات في “مسابقة الفاروق” ورفع قيمة الجوائز إلى مليون ريال
05/09/2019   1:04 م

“آل الشيخ” يعلن فتح التسجيل للمواطنات في “مسابقة الفاروق” ورفع قيمة الجوائز إلى مليون ريال

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أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أن التسجيل في “مسابقة الفاروق” سيكون مفتوحا لجميع أبناء وبنات الوطن، مضيفا أن طلبات كثيرة وردت للهيئة لفتح مجال المشاركة للجميع.

وقال آل الشيخ إنه ستكون هناك منافسة خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء، مع زيادة الجوائز إلى أكثر من مليون ريال .وفق”أخبار 24″.

وتتيح “مسابقة الفاروق” الفرصة للمواطنين والمواطنات للمشاركة في تحديات الفروسية والرماية والسباحة.

“آل الشيخ” يعلن فتح التسجيل للمواطنات في “مسابقة الفاروق” ورفع قيمة الجوائز إلى مليون ريال

أخبار محلية
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