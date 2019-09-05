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أخبار محلية > القنصل الصيني: الإلكترونيات والأدوات الكهربائية من أبرز صادراتنا إلى المملكة.. وأسعارها عادلة
05/09/2019   1:03 م

القنصل الصيني: الإلكترونيات والأدوات الكهربائية من أبرز صادراتنا إلى المملكة.. وأسعارها عادلة

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أكد القنصل العام الصيني لدى جدة تان بانجلين، أن أسعار المنتجات الصينية بالمملكة عادلة، مشيرا إلى أن الإلكترونيات والأدوات الكهربائية تعد أبرز الصادرات إلى السوق السعودية.

وأشاد بانجلين بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للصين، مؤكدا أنها فتحت آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، لافتا إلى نقل التقنية الصينية إلى المشاريع بالمملكة.

وأشار في لقاء إعلامي في مقر القنصلية، وفقا لـ”الاقتصادية”، إلى أن بلاده تسجل سنويا نسبة من السياح السعوديين، مبينا أن بعض الجامعات بالمملكة بدأت في تعليم اللغة الصينية عبر برامجها، التي سيتم من خلالها إرسال بعض المدرسين إلى الصين لتعلم الصينية.

القنصل الصيني: الإلكترونيات والأدوات الكهربائية من أبرز صادراتنا إلى المملكة.. وأسعارها عادلة

أخبار محلية
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