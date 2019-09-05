نشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية صورة لزيارة الملك خالد بن عبدالعزيز لدولة باكستان، وذلك تزامناً مع زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير لإسلام آباد.
وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها لعام 1976 (1396 هـ) أي قبل نحو 43 عاماً، لحظة وصول الملك خالد لباكستان واستقباله من قبل رئيس الوزراء الباكستاني آنذاك ذو الفقار علي بوتو.
يذكر أن عادل الجبير وصل إلى إسلام آباد أمس (الأربعاء) برفقة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، لتهدئة الأجواء بين الهند وباكستان على خلفية قرار الهند بإلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير.
وفق “أخبار 24”.